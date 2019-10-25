ليبيا تعيد 8 مهاجرين غير شرعيين مغاربة إلى المملكة -التفاصيل

يستمر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، في إعادة المهاجرين غير الشرعيين المغاربة، العالقين في ليبيا منذ أشهر، وقال الجهاز الليبي، في صفحته الرسمية بالفايسبوك، إن مجموعة جديدة من المهاجرين المغاربة وصلت مساء أمس الخميس، إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.

وقال النقيب، حسني أبو عيانة، مسؤول الإعلام في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس، إن الجهاز أعاد مساء أمس الخميس، ثمانية مغاربة إلى بلادهم، عبر رحلة من مطار مصراتة إلى مطار تونس قرطاج، ثم إلى مطار الدار البيضاء عبر رحلة جوية ثانية.

وتأتي عملية الترحيل لمساء أمس، بعد عملية أولى ضمن المرحلة الجديدة لإعادة المغاربة العلقين بليبيا، والتي دشنت بترحيل سبعة مهاجرين أول أمس الأربعاء.

وقال المسؤول الليبي إنه، بعد تدشين المرحلة الجديدة من إعادة المهاجرين المغاربة، أول أمس، ستتم برمجة رحلات جديدة لإعادة باقي المهاجرين المغاربة غير الشرعيين، إلى بلدهم على دفعات، يوميا، وذلك اليوم الجمعة وغدا السبت.

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وأوضح المتحدث، أن “المهاجرين غير الشرعيين المغاربة، تم إنقاذهم في عرض البحر المتوسط، بعدما كانوا متجهين إلى الشواطئ الأوروبية، عبر قوارب الموت”، مشيرا إلى أنه “تم إستخراج وثائق سفر مؤقتة للمهاجرين المغاربة، بالتعاون مع السلطات المغربية”.

وكان وفد من سفارة المغرب بتونس، حل بمركز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس، قبل أيام، من أجل التعاون مع السلطات الليبية لتحديد هوية المهاجرين المغاربة العالقين، واستخراج وثائق سفر مؤقتة لهم.

ويتخذ المغرب، إجراءات صارمة جدا، للتحقق من هويات المغاربة العائدين من ليبيا، خوفا من تسلل منتمين لجماعات إرهابية، مع تزايد نشاط عناصر ”داعش” في الأراضي الليبية.