النقابات الخمس للتعليم تدعو إلى الاحتجاج أمام وزارة أمزازي دعما لمطالب “المقصيين من الترقية”

أعلنت النقابات التعليمية الخمس في قطاع التعليم عن دعمها، ومساندتها لملف الموظفين المتضررين من الاقصاء من الترقية إلى خارج السلم، والدرجة الجديدة، كما عبرت عن دعمها للوقفة الاحتجاجية، المزمع تنظيمها، يوم الثلاثاء 5 نونبر المقبل، أمام وزارة التربية في الرباط، مطالبة الوزارة الوصية على القطاع بالالتزام بمتضامين اتفاق 26 أبريل.

وعبر التنسيق النقابي الخماسي للمركزيات النقابية FNE CDT FDT UGTM UMT عن استيائه من امتناع الحكومة عن تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، من بينها سن درجة جديدة (خارج السلم) لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي (ينهون حياتهم المهنية في أحسن الأحوال في السلم 11)، وللفئات الأخرى (الملحقين التربويين، وملحقي الاقتصاد، والإدارة، والمبرزون، والثانوي التأهيلي…).

وأعلن التنسيق “تثمينه، ومساندته، وتضامنه المطلق مع النضالات، والاحتجاجات، التي تخوضها الشغيلة التعليمية من أجل مطالبها، وضد تسويفات الحكومة، ووزارة التربية الوطنية في الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية”، معبرا عن إدانته للتعاطي “اللامسؤول للحكومة ووزارة التربية الوطنية”، وتماطلها في تنفيذ بنود الاتفاق المذكور.

كما دعا التنسيق عموم الشغيلة التعليمية المتضررة من الإقصاء من خارج السلم والدرجة الجديدة إلى الحضور المكثف، والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، المقرر تنظيمها، يوم الثلاثاء 5 نونبر المقبل، انطلاقا من الساعة 11 صباحا أمام مقر وزارة التربية الوطنية باب الرواح في الرباط.