هدم منزل في الطيبة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت جرافات السلطات بحماية قوات من الشرطة منزلا قيد الإنشاء، في المنطقة الشرقية بمدينة الطيبة وذلك بذريعة البناء دون تراخيص فجر اليوم، الجمعة.

وعلم "عرب 48" أن ملف المنزل الذي يعود للمواطن محمود مصاروة لا يزال في المحاكم حيث يجري التداول بشأنه، في حين رفضت المحكمة كافة الحلول المقترحة لتجميد أمر الهدم.

وقال صاحب المنزل، محمود مصاروة، لـ"عرب 48" إن "أمر الهدم صدر منذ نحو عامين. حاولنا مرارا تجنبه وتجميد الأمر في المحكمة، وفي كل مرة كنا نحصل على تجميد مؤقت حتى المرة الأخيرة إذ رفضت المحكمة التجميد".

وأضاف: "هذه سياسة غاشمة، والبيت الذي بني على أرض بملكيتي الخاصة، ولا يوجد أي سبب للهدم سوى أنه أمر سياسي لا غير".

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وختم مصاروة بالقول إنه "فوجئنا باقتحام الجرافات والآليات للمنطقة، فجر اليوم، ولم نكن نتوقع ذلك، ولم يكن لدي علم أيضا بشأن تنفيذ الهدم. اعتقدت أن يمنحونا فرصة في المحكمة، ولكنهم هدموا المنزل".

تفاصيل أوفى بعد قليل...