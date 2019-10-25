حالة الطقس: غائم جزئيا وأمطار محلية جنوبي وشرقي البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس، اليوم الجمعة، غائما جزئيا، وتكون درجات الحرارة دون معدلاتها السنوية لهذا الموسم، ويحتمل سقوط أمطار محلية في جنوبي وشرقي البلاد.

وتحذر تقديرات الأرصاد الجوية من احتمالات حصول فيضانات بسبب الأمطار في الأودية الشرقية والجنوبية في البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 25 – 15، الخالصة (كريات شمونه) 27 – 18، صفد 22 – 15، طبرية 31 – 20، الناصرة 25 – 17، حيفا 27 – 20، يافا 27 – 20، القدس المحتلة 22 – 16، عسقلان 27 – 20، عين جدي (البحر الميت) 31 – 26، بئر السبع 27 – 17، أم رشرش (إيلات) 30 – 22.

أما يوم غد، السبت، فمن المتوقع أن تكون درجات الحرارة دون المعدلات السنوية، ويكون الطقس غائما جزئيا حتى غائما، ويحتمل سقوط أمطار متقطعة، وخاصة جنوبي ووسط البلاد، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية تصل سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة.

Advertisements

أما الأحد، فمن المتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا، ويحتمل سقوط أمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية، وتكون درجات الحرارة دون المعدلات السنوية.

ويوم الإثنين يتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا، ويحتمل سقوط أمطار محلية، وتكون درجات الحرارة دون المعدلات السنوية.