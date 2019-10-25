شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك تايمز وواشنطن بوست "ممنوعتان" من دخول البيت الأبيض والان مع التفاصيل
ألغت الإدارة الأمريكية اشتراكها في صحيفتي واشنطن بوست ونيويورك تايمز، اللتين يعتبرهما الرئيس دونالد ترامب "ظالمتين" حياله.
وقالت ستيفاني جريشام، المتحدثة باسم ترامب "لم نجدد اشتراكنا"، مضيفة "هذا سيشكل توفيرا مهما بالنسبة لدافعي الضرائب".
وكان ترامب انتقد، الإثنين، كالمعتاد عبر فوكس نيوز صحيفة نيويورك تايمز، وأعلن أنه لم يعد يرغب في تلقي هذه الصحيفة.
وقال "لا نرغب فيها في البيت الأبيض. وسننهي على الأرجح (الاشتراك فيها) وفي واشنطن بوست".
وأضاف "هما جريدتان كاذبتان". واعتاد ترامب الهجوم بشكل شبه يومي على وسائل إعلام ينعتها بأنها "فايك نيوز"، أي تنقل أخبارا كاذبة، متهما إياها بنشر أخبار زائفة.
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