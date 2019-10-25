متظاهرو التحرير يسقطون الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية

افاد مصدر أمني، صباح اليوم الجمعة، بأن المتظاهرين في ساحة التحرير اسقطوا الحواجز الكونكريتية التي وضعتها القوات الامنية على جسر الجمهورية وسط بغداد.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن المتظاهرين في ساحة التحرير اسقطوا الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية في محاولة للتقدم نحو كرادة مريم والمنطقة الخضراء".
وتمكنت القوات الامنية ليلة امس الخميس، من تفريق عشرات المتظاهرين الذين تمكنوا من دخول المنطقة المنطقة الخضراء عبر احدى بواباتها.
يشار الى أن العشرات من المتظاهرين توافدوان إلى ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد، مساء امس الخميس، استعدادا لتظاهرات من المتوقع أن تكون حاشدة، اليوم الجمعة.
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