افادت السفارة الامريكية في بغداد، (ليل الخميس) انها تنصح رعاياها بتنجنب السفر الى العراق بالتزامن مع تظاهرات في العاصمة بغداد وعدة مدن.
وقالت السفارة في "تنبيه"، إنه "وفقًا للتقارير، من المتوقع أن تجري تظاهرات واسعة النطاق يوم الجمعة 25 تشرين الاول 2019، وستبدأ بعد صلاة الجمعة. قد يرى المواطنون الأمريكيون تواجد مكثف للشرطة. وكما حصل في التظاهرات السابقة، من المحتمل إغلاق الطرق في جميع المدن الكبرى، بما في ذلك المنطقة الدولية في بغداد".
وجاء في التنبيه ايضا، "الإجراءات الواجب اتخاذها: وفقًا لنصائح السفر في آيار 2019، تجنب السفر إلى العراق ، تجنب أماكن التظاهرات، الامتثال لتعليمات السلطات ، مراقبة وسائل الإعلام المحلية لمعرفة الأخبار الجديدة.
وجاء في التنبيه ايضا، "الإجراءات الواجب اتخاذها: وفقًا لنصائح السفر في آيار 2019، تجنب السفر إلى العراق ، تجنب أماكن التظاهرات، الامتثال لتعليمات السلطات ، مراقبة وسائل الإعلام المحلية لمعرفة الأخبار الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تصدر تنبيها لمواطنيها: تجنبوا السفر الى العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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