متظاهرون يقطعون طريق صيدا الدولي في لبنان

قطع مجموعة من المتظاهرين اللبنانيين، صباح الجمعة، طريق صيدا الدولي بالاتجاهين بأجسادهم، ومنعوا مرور السيارات وسط انتشار لعناصر الجيش.

ودخلت المظاهرات في لبنان أسبوعها الثاني وسط تمسك مئات آلاف المواطنين بمطالبهم المتمثلة في استقالة الحكومة، وتغيير كل الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والكذب.

وعمد المحتجون إلى إغلاق الشوارع بشكل شبه تام، مانعين السيارات من المرور باستثناء الحالات الخاصة.

Advertisements

وأعلن المتظاهرون أن قرار قطع الطرقات سيكون فقط خلال الصباح، منعا لمرور الموظفين إلى أشغالهم لإنجاح العصيان المدني، وسط استمرار دعوات التظاهر بمختلف المناطق.

ولم تكن كلمة الرئيس اللبناني ميشال عون التي ألقاها أمس الخميس بعد 8 أيام على بدء الاحتجاجات، على قدر آمال المتظاهرين، على الرغم من أنها لاقت ترحيبا من بعض السياسيين وعلى رأسهم رئيس الحكومة سعد الحريري.

ولم تتأخر ردة فعل المتظاهرين على كلمة عون، حيث أطلقت فورا الدعوات للاستمرار في التظاهر والتجمع في الساحات رغم سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار.

ورفض المتظاهرون دعوة عون للتفاوض معهم، واعتبروا أن ما جاء على لسانه ليس كافيا، مجددين تمسكهم بالمطالب وأهمها إسقاط الحكومة وتشكيل أخرى مصغرة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة.