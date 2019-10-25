مندوب سوريا بمجلس الأمن: تركيا تراوغ لتبرير عدوانها

ندد السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري بشدة بـ"العدوان" التركي على بلاده، معتبراً أنه من "الغريب" أن تستخدم أنقرة مواثيق الأمم المتحدة لتبرير عمليتها العسكرية على شمالي سوريا.

ودعا الجعفري، خلال كلمته بجلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، إلى "الاحترام الكامل للسيادة السورية"، و"سحب جميع القوات الأجنبية غير الشرعية".

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وقال المندوب السوري "من الغريب أن تسخدم تركيا المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة حول الدفاع الشرعي عن النفس لتبرير العدوان".

من جانب آخر، زعم السفير التركي فريدون سينيرلي أوغلو أن العملية العسكرية هدفها مكافحة الإرهاب، بعد أن حوصر بالاتهامات داخل جلسة مجلس الأمن.

وكانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن أدانت الهجوم التركي على شمالي سوريا، ووصفته بـ"الانتهاك" لوحدة الأراضي السورية.

وبدأت القوات التركية هجوما عسكريا الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول على شمال سوريا، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي، الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.