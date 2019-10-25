إجلاء نحو 50 ألف شخص جراء الحرائق في كاليفورنيا









اسماء السيد - لوس انجليس: صدرت أوامر لزهاء 50 ألف شخص لإخلاء منازلهم الواقعة في شمال لوس أنجليس، وهي منطقة اجتاحتها حرائق عنيفة أجّجتها رياح قوية، بحسب ما أعلن مسؤولون في فريق الإطفاء.

وغطّت ألسنة اللهب خلال بضع ساعات نحو ألفي هكتار من الاحراش، وباتت تشكّل تهديدًا للمنازل بالقرب من بلدة سانتا كلاريتا، على بُعد 65 كم شمال لوس أنجليس بغرب الولايات المتحدة.

واندلعت حرائق عنيفة الخميس في مناطق مختلفة من ولاية كاليفورنيا، في شمالها كما في جنوبها، حيث اجتاحت الحرائق آلاف الهكتارات من الأراضي.