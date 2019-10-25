شكرا لقرائتكم خبر عن النائب إسماعيل نصر يطالب بخطة لحل أزمة عجز بعض التخصصات بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة فى حل أزمة عجز الأطباء فى الوحدات الصحية، خاصة فى القرى والمدن، وعجز بعض التخصصات فى المستشفيات الحكومية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن منظومة الصحة تشهد اهتماما كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية، وهناك العديد من المبادرات التى ساهمت فى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، ومنها حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى، بالإضافة للجهود المبذولة للقضاء على قوائم الانتظار، ومنظومة التأمين الصحى الشامل، ولهذا يجب ترجمة الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن هناك عددا من الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، وبعض المستشفيات بها عجز فى القوى البشرية، وبعض التخصصات الهامة، مما يشكل عبئًا على المواطنين فى تلقى الخدمة المطلوبة، مطالبًا، بوضع رؤية وخطة لحل أزمة عجز الأطباء من خلال توزيع جغرافى عادل، والقضاء على أزمة عجز التخصصات الهامة، وذلك وفقًا للاعتمادات المتاحة، مقترحًا توزيع الأطباء بناءً على الكثافة السكانية للقرى والمدن.