شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان": استدعاء المسئولين للوقوف على أزمة سقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بـمجلس النواب، إن الاجتماع المشترك مع لجنة الإسكان والمزمع عقده خلال الأيام المقبلة، بشأن سقوط الأمطار على البلاد خلال الفترة السابقة، سيتم الاستماع لمحافظ القاهرة، وعدد من المسئولين، سواء رؤساء شركات المعنيين بمسألة صيانة الشبكات، أو البيئة، للحديث عن التغيرات المناخية، بالإضافة، لممثلين عن هيئة الأرصاد الجوية للوقوف على طبيعة هذه التغيرات.

وأضاف رئيس اللجنة، فى تصريحات له، أنه سيجرى استدعاء عدد من سكرتارية عموم المحافظات، الذين اشتغلوا على صيانة الشبكات الخاصة بهم، خاصة فى المحافظات التى سبق وأن تعرضت لسيول مثل الإسكندرية والبحيرة، والملاحظات على هذه الصيانة التى لم تصل للبرلمان حتى الآن بشأن تحديث الشبكات والصيانة الخاصة بها، لافتًا إلى أن الإسكندرية حملت جميع "الشنايش" على خرائط وتم تكويدها، وبهذا أصبح هناك تحديد دقيق للمسئولية، بشأن القائمين على الأمر حال حدوث أى واقعة.

وأشار السجينى، إلى أن الغرض من الاجتماع المزمع عقده، الاستماع إلى المسئولين عن الإجراءات المتخذة لمواجهة احتمالية سقوط أمطار بصورة كبيرة، بالإضافة إلى الاستماع للمختصصين بشأن التغيرات المناخية وكميات الأمطار وتغير مواقعها، ونقل الخبرات ما بين القيادات التنفيذية بالنسبة لمن قام بعمل صيانة وتطوير أثمرت عن نتائج على أرض الواقع، وذلك لتلافى هذه الوقائع مرة أخرى.