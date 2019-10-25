مؤلم.. مصرع طالبة جامعية دهستها دراجة نارية في سراغنة

لقيت شابة مصرعها، أمس الأربعاء، في حادث سير مميت، دهستها على إثره دراجة نارية، بالقرب من المركز الجامعي في قلعة السراغنة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الهالكة، التي تبلغ من العمر 20 سنة، والتي كانت تتابع دراستها في سلك الماستر بالمركز الجامعي المتعدد التخصصات في قلعة السراغنة، التابع لجامعة القاضي عياض، فارقت الحياة، بعدما صدمتها دراجة من نوع “س 90”.

وأضاف المصدر ذاته أن الدارجة النارية، التي كانت تسير بسرعة جنونية، دهست الهالكة، التي لقيت مصرعها على الفور في عين المكان، بعد تعرضها لنزيف حاد على مستوى الرأس.

وشهد مكان الحادث استنفارا لمختلف المصالح الأمنية المختصّة، التي فتحت تحقيقا في الحادث، فيما جرى نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها لتشريح الطبي.