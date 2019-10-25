لجنة "المظاهرات العراقية" تطالب قوات الأمن بحماية المحتجين

طالبت لجنة منظمة للمظاهرات العراقية، الجمعة، قوات الجيش والشرطة بالانضمام إلى المتظاهرين من أجل حماية المحتجين ووحدة العراقيين وسيادة العدل في البلاد.

وقالت اللجنة التي أطلقت على نفسها "لجنة ثورة الكرامة"، في بيان وجهته إلى قوات الجيش والشرطة، إنه "يا أبناء العراق من قوات الجيش والشرطة والقوى الأمنية وكلّ من بذل وضحى دفاعاً عن بلده وتخلّت عنه الطبقة الحاكمة لأجل مصالحها ومصالح أبنائها، انضمّوا إلى أبنائكم الثائرين".

وأضاف البيان، مخاطبا قوات الأمن "كونوا لحمة واحدة مع الجموع الهادرة من أجل عراق حرّ مستقل يسود فيه العدل والأمان ولا يكون فيه مكان لفاسد وسارق وقاتل".

وطالب البيان قوات الأمن العراقية بحماية المحتجين، قائلا: "احموا إخوانكم وأبناءكم.. حماكم الله".

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وفجر الجمعة، قامت قوات الأمن العراقية بتفريق المتظاهرين عند مدخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.



وسبق ذلك أعلن مصدر أمني عراقي أن المتظاهرين وصلوا إلى بوابة مبنى مجلس النواب وبوابة المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد.

وقال النقيب جلال الجبوري الضابط في شرطة بغداد، لـ"العين الإخبارية"، إن المتظاهرين وصلوا إلى بوابة مجلس النواب وبوابة المنطقة الخضراء، وهم يطالبون المسؤولين بمغادرة المنطقة قبل اقتحامها من قبل المتظاهرين صباح الغد.

واحتشد متظاهرون، مساء الخميس، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، قبل ساعات من مظاهرات ٢٥ أكتوبر/تشرين الأول، التي تتزامن مع مظاهرات واسعة للجالية العراقية بالخارج تطالب من خلالها دول العالم بسحب جنسيتها من المسؤولين العراقيين وتجميد حساباتهم المصرفية، لأنها أموال نهبت من ميزانية العراق، وإعادتها إلى بغداد.

