إدانة موسعة بمجلس الأمن على الهجوم التركي شمالي سوريا

أدانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الهجوم التركي على شمالي سوريا، ووصفته بـ"الانتهاك" لوحدة الأراضي السورية.

وقال مندوب الكويت في الأمم المتحدة منصور العتيبي إن العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا تزعزع استقرار المنطقة، وتقوض جهود مكافحة داعش.

وأدان العتيبي الهجمات التي تستهدف المدنيين، مشيرا إلى تردي الأوضاع الإنسانية التي أدت إليها العملية التركية.

من جانبه، أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزي ضرورة الالتزام بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ورفض أي مخططات انفصالية.

Advertisements

وأضاف أنه يجب خروج جميع القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية.

كما أعرب ممثل فرنسا في الأمم المتحدة عن قلق بلاده البالغ من تزايد التهديدات الإرهابية والمعاناة الإنسانية في شمال شرقي سوريا.

وقال إن الوضع في سوريا خطير للغاية، وإن هناك عزما للعمل مع شركائنا لتحقيق السلام هناك.

وبدأت القوات التركية هجوما عسكريا الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول على شمال سوريا، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي، الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

وقوبل الهجوم بعاصفة من الإدانات الإقليمية والدولية، وأوقفت العديد من الدول الأوروبية تصدير الأسلحة إلى تركيا، على خلفية الهجوم الذي أدى إلى فرار العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من مخيمات المنطقة.

وأسفر التدخل العسكري التركي في الشمال السوري عن فرار 785 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي من الأجانب المعتقلين في مخيم عين عيسى.