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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اتهام قراصنة صوماليين بأخذ رهائن الجمعة 25 أكتوبر 2019 حسن محمد تم استدعاء اثنين من القراصنة الصوماليين في بروكلين يوم الأربعاء بتهمة الإرهاب زعموا أنهم خطفوا واحتجزوا مواطناً أمريكياً كرهينة بين يناير 2012 وأيلول 2014.

Advertisements محمد تهليل محمد وعبد يوسف حسن محتجزان بدون كفالة. في لائحة الاتهام التي حلت في التاسع من أكتوبر ، أضاف ممثلو الادعاء تهم تتعلق بالأسلحة النارية وكذلك مؤامرة أخذ الرهائن وتهديد مواطن أمريكي بسلاح دمار شامل. باختصار ، فإن أوراق الاتهام لا تسمّى الرهينة ، لكن الصحافي المولود في كاليفورنيا مايكل سكوت مور أكد لصحيفة نيويورك تايمز أنه كان الضحية عندما سقطت أول لائحة اتهام في القضية ضد تهليل عام 2018.

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