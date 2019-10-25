عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إثيوبيا.. متظاهرون يحرقون كتاب أبي أحمد الفائز بجائزة نوبل

الجمعة 25 أكتوبر 2019

حسن محمد

قام متظاهرون من شرق إثيوبيا بحرق نسخ من كتاب جديد لرئيس الوزراء وجائزة نوبل للسلام آبي أحمد في تضامن مع أحد نشطاء المعارضة.



وكان جوار محمد قد قال إن الحكومة تزيل الأمن من منزله في العاصمة ، وهو ما نفاه المسؤولون. وأثار هذا احتجاجات خارج مجمعه وأماكن أخرى في البلاد.

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على الرغم من الإشادة بإصلاحاته ، فقد كافح رئيس الوزراء لاحتواء التنافس العرقي المتزايد. شككت الشرطة في أن الأمن قد تم سحبه ، لكن تصريح السيد جوار أشعل بعض الإحباط لدى الحكومة.

في العاصمة ، أديس أبابا ، عرض أنصارها أن يكونوا بمثابة تفصيل أمني لجوار ، وسمع المتظاهرون وهم يصرخون: "أسفل ، أسفل ، أبي". وقع حرق الكتب في مدينة دادار.

تم توزيع نسخ من كتاب السيد أبي ، الذي تم نشره يوم السبت ، في جميع أنحاء البلاد. إنه يركز على الفلسفة السياسية لرئيس الوزراء وكذلك رؤيته لإثيوبيا.