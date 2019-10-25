شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مهاجمًا "بى بى سى": تخرج عن أصول المهنية الإعلامية ببث الأكاذيب والشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قناة بى بى سى تخرج عن أصول المهنية الإعلامية ببث الأكاذيب والشائعات ونقل أخبار كثيرة مفبركة وغير حقيقية فى محاولة لتضليل والتدليس على المتلقى والغاية فى ذلك تحقيق أغراض خبيثة.

وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، إن الأحداث الكثيرة التى تدور فى محيط الوطن العربى وخارج نطاق الوطن العربى أصبح مادة أساسية للإعلام سواء المقروء أو الإعلام المرئى، وهنا يجب التنويه أنه يجب أن يكون نقل الأحداث أو الأخبار يتمتع بمصداقية وصدق وصراحة حتى يكون المتلقى على ثقة فى الجهة الإعلامية الناقلة.

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وأضاف النائب سامى رمضان، أن قناة بى بى سى تخدم داعمى الإرهاب والفوضى من أجل حفنة دولارات، حيث أصبحت تعمل بالهوى وخرجت عن أصول المهنية الإعلامية وأصبحت أداة فى أيدى جماعة الشر جماعة الإخوان الإرهابية والبلطجى العثمانى رجب طيب أردوغان وحاكم قطر مدفوعة بذلك إلى سقوط القيم وبيع الضمائر فانتهجت طريق الحقد والغل على نجاح الدولة المصرية وانطلاقها ونجاح الشعب المصرى العظيم فى الانطلاق الاقتصادى وتخطيه مراحل صعبة فى طريق الإصلاح، وكذلك تماسك الجبهة الداخلية للشعب المصرى وارتباط الشعب وثقته فى جيشه العظيم وشرطته المدنية القوية.

وأوضح عضو لجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قناة بى بى سى تمارس أداءً إعلاميًا مشوبًا بالأكاذيب والغش والخداع والممارسات التى تتم من جانب قناة البى بى سى تجاه مصر صورة سيئة من صور استخدام المنابر الإعلامية فى محاولة يائسة بائسة للنيل من تماسك الشعب المصرى ومحاولة تضليله من منطلق الحقد والكراهية على الشعب المصرى ومحاولة من تلك القناة لتحقيق أهداف أهل الشر أعداء الوطن الجماعة الإرهابية وأعوانها حاكم قطر.

واستطرد النائب سامى رمضان: لقد تناسى شرذمة الشر أن الشعب المصرى العظيم أصبح يملك من الوعى والفكر ما يجعله يتصدى لممارسات هذه القناة العميلة المأجورة، وتنكسر على صلابته وتماسكه كل محاولات أهل الشر والظلام لتضليل وتزييف الحقائق، فالشعب المصرى يملك الحاسة السادسة والوعى الكامل لما يدور حوله مهما بلغت ممارسة تلك القناة من ممارسات حقد وكرهة تجاهه.