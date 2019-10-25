شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتشريع جديد لتوحيد جهة الإشراف على إعلانات الطرق العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بإصدار قانون يوحد جهة الإشراف على إعلانات الطرق العامة.

وقال العادلى، إن هناك حاجة لتشريع جديد يضبط منظومة إعلانات الطرق العامة ويمنع العشوائية والفوضى فيها، خاصة أنها يمكن أن تكون مصدر دخل كبير وتدخل موارد مالية كبيرة لخزينة الدولة، فى حالة تنظيم عملية التراخيص، بتيسير إجراءات استصدارها، ووجود جهة موحدة للإشراف على هذه المنظومة، سواء كانت جهازا قوميا أو هيئة لتنظيم إعلانات الطرق العامة.

وأشار النائب همام العادلى، إلى أن التشريع الجديد لمنظومة إعلانات الطرق لابد أن يعمل على فض التشابكات بين وزارات وجهات الحكومة، بشأن إصدار التراخيص والرقابة، مع ضرورة تشديد العقوبة ضد وضع إعلانات على الطرق بدون ترخيص أو بشكل عشوائى دون الرجوع للجهة المختصة، ومحاسبة أى مسئول أو موظف متواطئ يتلاعب فى الأوراق لاستخراج تراخيص الإعلانات، أو يتلقى رشاوى، مما يساعد على الحد من الفساد.

وأكد رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ضرورة القضاء على الروتين والبيروقراطية، للحفاظ على حقوق الدولة والمواطن.