كشف غموض مقتل رجل أعمال داخل برجه السكني ببنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، غموض واقعة مقتل رجل أعمال وصاحب شركة سياحية، داخل شقته بقرية بطا مركز بنها.

وتبين أن وراء الجريمة عاطلين "مسجلين خطر"، اقتحما الشقة عن طريق المواسير وعندما اكتشفهما المجني عليه تعديا عليه بالضرب بآلة حادة على رأسه فلقى مصرعه في الحال.

ألقي القبض على المتهمين وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، بلاغا بشأن مقتل "راشد.ع.ر"، 59 سنة، صاحب شركة سياحة، داخل شقته بعقار ملكه بناحية قرية بطا دائرة المركز.

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انتقل اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي وتشكل فريق بحث قاده العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، ومن خلال السير في تنفيذ بنود خطة البحث، وردت معلومات لفريق البحث إلى أن مرتكبي الحادث هما، "إيهاب.ب"، عاطل، ومقيم قرية بطا السابق اتهامه في عدد قضيتي "سلاح وسرقة مسكن"، مطلوب التنفيذ عليه في 9 أحكام حبس "تبديد وإيصال أمانة ومباني"، و"هيثم.ح"، عاطل السابق اتهامه في عدد قضيتي "مخدرات"، مطلوب التنفيذ عليه في قضية تبديد.

جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أمام العميد خالد محمدي مفتش المباحث بما توافر من معلومات أكدتها التحريات أقرا بصحتها، حيث قرر الأول علمه بإقامة المجني عليه بمفرده داخل الشقة سكنه وقيامه بالاحتفاظ بمبالغ ماليه نظراً لإقامته وزوجته وأنجاله خارج البلاد لفترات طويلة، فاختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء على تلك المبالغ، وفى سبيل ذلك اتفق مع المتهم الثاني على تنفيذ مخططهما الإجرامى.

ويوم الحادث توجها لمسكن المجني عليه وصعدا للشقة عن طريق تسلق مواسير المياه والدلوف من نافذة شباك الحمام، ولدى استشعار المجني عليه بوجود حركة غربية داخل الشقة، حاول الصياح إلا أن المتهمان قاما بالإجهاز عليه والتعدي عليه بالضرب باليد عدة مرات على رأسه محدثان إصابته المشار إليها بنشابه خشبية (المستخدمة في صناعة الفطائر)، وخنقه بلف حبل حول عنقه حتى تأكدا من مفارقته الحياة، ثم قاما بالاستيلاء على هاتفه المحمول ماركة سامسونج، وكسر باب غرفة النوم والاستيلاء على خزينة صغيرة الحجم عثرا بداخلها على مبلغ 25 ألف جنيه مصري وبعض الأوراق الخاصة بالمجني عليه، وتخلصا منها والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه والأداة الخشبية المستخدمة بإلقائهم بمياه نهر النيل.

وأضاف بتقسيم المبلغ المالي المستولى عليه بينه والمتهم الثاني وإنفاقه على ملذاتهما، وبمواجهة المتهم الثاني أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين وأيد مضمون ما جاء بأقوال الأول، وجرى بإرشاد المتهمان العثور على الخزينة المستولى عليها عقب انتشالها من مكان الإلقاء بمعرفة قوات الإنقاذ النهري.​