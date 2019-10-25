​مسؤول أمريكي: ننشر قوات إضافية بشرقي سوريا لحماية حقول النفط

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):
ذكر مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية يوم الخميس أن الولايات المتحدة ستنشر قوات إضافية في شرقي سورية لحماية حقوق النفط.
وقال المسؤول إن التعزيزات المخطط لها ستجري بالتنسيق مع قوات سورية الديمقراطية التي يقودها الأكراد، للحيلولة دون وقوع حقول النفط في أيدي تنظيم داعش.
تأتي هذه التصريحات بعد أن اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا مثيرا للجدل أوائل الشهر الجاري بسحب القوات الأمريكية من شمال شرقي سورية ، تمهيدا لهجوم تركي على المنطقة.
وبرر ترامب خطوته بأنه يسعى لإعادة نحو ألف جندي أمريكي في سورية إلى أرض الوطن وإنهاء الانخراط الأمريكي هناك.
وكان ترامب قال في وقت سابق أنه سيبقي على "عدد قليل" من القوات الأمريكية في سورية لتأمين حقول النفط، ومع ذلك، فإن تقارير أوردتها مجلة "نيوزويك" وشبكة "فوكس" الأمريكية ذكرت أن الانتشار ربما يشمل دبابات ومئات الجنود.
وقال مسؤول بوزارة الدفاع في بيان: "إن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز موقفنا، بالتنسيق مع شركائنا في قوات سورية الديمقراطية، في شمال شرقي سورية بأصول عسكرية إضافية لمنع تلك الحقول النفطية من العودة إلى أيدي داعش أو الجهات الفاعلة الأخرى المزعزعة للاستقرار".
وتوقف الهجوم التركي على شمال شرق سورية والقوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة، بعد أن توسطت الولايات المتحدة في وقف إطلاق النار.
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