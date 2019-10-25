بالصور..سقوط أمطار غزيرة في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لهطول أمطار غزيرة على فترات متتالية مصوحبة برياح متوسطة.

وأعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة وإتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، اعتبارًا من الآن وحتي نهاية يوم السبت المقبل 27 أكتوبر الجارى، وفق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض محافظات منطقة الدلتا لموجة طقس سيئ.

وناشد مجلس الوزراء، المواطنين، بالتزام المنازل الجُمعة إلا في حالات الضرورة القصوى، بالنسبة لأهالي محافظات السواحل الشمالية، والدلتا، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، حرصًا على سلامتهم ، ومنعًا للتكدسات المرورية، ولإتاحة الفرصة للجهات المعنية لإزالة الكميات المتراكمة جراء سقوط الأمطار الغزيرة المتوقعة غدا.

وذكر المجلس أن تحذيره جاء في ضوء التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن سوء الأحوال الأجوية.