مصر.. حالة طوارئ في قطاع الآثار بسبب الأحوال الجوية

أعلن رئيس قطاع الآثار في مصر، جمال مصطفى، عن استمرار حالة الطوارئ حتى الانتهاء من الموجة المناخية الحالية.

وذكرت صحيفة “أخبار اليوم” المصرية، أن رئيس قطاع الآثار في مصر، تفقد المناطق الأثرية، التابعة للقطاع، وذلك للوقوف على حالتها، والتأكد من سلامتها عقب الأمطار الكثيفة، التي تعرضت لها القاهرة الكبرى، أول أمس الثلاثاء.

Advertisements

وقال المصدر ذاته إنه تمت إزالة المياه المتراكمة في حدود الأثر، وأسطحه لضمان سلامة هذه المنشآت، مشيرا إلى أن “جميع الآثار في حالة جيدة، ولم تتأثر سلبا بالأمطار”.

وأضاف رئيس قطاع الآثار في مصر، أن” حالة الطوارئ ستظل قائمة في نقاط التفتيش المختصة، وحتى الانتهاء من موجة الاضطرابات المناخية الحالية”.

وشهدت القاهرة هطول أمطار غزيرة، مساء أول أمس، أدت إلى ارتباك الحركة المرورية، وغمرت المياه بالكامل أنفاقا رئيسية مؤدية إلى مطار القاهرة، كما توقفت عدد من الطرق المؤدية للمطار.