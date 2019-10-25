شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: الفيضانات تجبر الآلاف على ترك منازلهم والان مع التفاصيل

أثرت الفيضانات المرتبطة بأمطار غزيرة على طول نهري الصومال الرئيسيين ، شابيل وجوبا ، على آلاف الأشخاص. بحلول 21 تشرين الأول / أكتوبر ، أدت الفيضانات إلى نزوح 000 72 شخص من بلدة بيليت وين ، وهي واحدة من أكثر المناطق تضرراً.

يعمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مع السلطات المحلية والشركاء في المجال الإنساني لتوسيع نطاق الاستجابة. نحن مستمرون في مراقبة الوضع.

وتمول خطة الاستجابة الإنسانية للصومال ، التي تسعى للحصول على 1.08 مليار دولار لمساعدة 3.4 مليون شخص محتاج ، 69 في المائة.

يواجه الصومال أسوأ محصول له منذ المجاعة في عام 2011 ، بسبب الأمطار المتأخرة وغير المنتظمة في وقت مبكر من موسم الأمطار ، والتي تسببت في ظروف الجفاف في أجزاء من البلاد والفيضانات في مناطق أخرى. من المتوقع أن يعاني ما يصل إلى 6 ملايين شخص في الصومال من انعدام الأمن الغذائي.