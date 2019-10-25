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الكوماندوز الصومالي يستهدف حركة الشباب المسلحة

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نفذت القوات الخاصة الصومالية هجومًا عسكريًا ضد أهداف الشباب في المنطقة الجنوبية من جوبا الوسطى

وقال المسؤولون العسكريون إن العملية نُفذت في بلدتي بوعل وجامي ، وهما معقلان رئيسيان للشباب في المنطقة ، مضيفين خسائر فادحة في صفوف المسلحين.

وقال الجيش إن العديد من المتشددين قتلوا بينما أصيب العشرات في أحدث العمليات.

وفي الوقت نفسه ، شنت طائرة أمريكية بدون طيار أيضا ضربة جوية ضد المتشددين في المنطقة.

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ولم يتضح عدد القتلى في القصف.

ولم يصدر تعليق فوري من الجماعة المتمردة بشأن هذه المزاعم.

تم طرد المجموعة من عاصمة مقديشو في عام 2011 من قبل قوات الجيش الصومالي وقوة الاتحاد الأفريقي المكونة من 22000 فرد في الصومال.

فقدت المجموعة المتمردة أيضًا معظم معاقلها ، لكنها لا تزال تسيطر على مناطق ريفية كبيرة وتظل تشكل التهديد الرئيسي للسلام في الصومال.

تقاتل الجماعة المرتبطة بالقاعدة منذ أكثر من عشر سنوات للإطاحة بالحكومة المدعومة دولياً في الصومال.

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