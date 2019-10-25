شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تفرق المتظاهرين بالقوة عند مدخل المنطقة الخضراء والان مع التفاصيل

قامت قوات الأمن العراقية، فجر الجمعة، بتفريق المتظاهرين عند مدخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وفي وقت سابق، أعلن مصدر أمني عراقي أن المتظاهرين وصلوا إلى بوابة مبنى مجلس النواب وبوابة المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد.

وقال النقيب جلال الجبوري الضابط في شرطة بغداد، لـ"العين الإخبارية"، إن المتظاهرين وصلوا إلى بوابة مجلس النواب وبوابة المنطقة الخضراء، وهم يطالبون المسؤولين بمغادرة المنطقة قبل اقتحامها من قبل المتظاهرين صباح الغد.

واحتشد متظاهرون، مساء الخميس، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، قبل ساعات من مظاهرات ٢٥ أكتوبر/تشرين الأول، التي تتزامن مع مظاهرات واسعة للجالية العراقية بالخارج تطالب من خلالها دول العالم بسحب جنسيتها من المسؤولين العراقيين وتجميد حساباتهم المصرفية، لأنها أموال نهبت من ميزانية العراق، وإعادتها إلى بغداد.