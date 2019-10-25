بوليفيا تعلن فوز موراليس في الانتخابات الرئاسة

الرئيس إيفو موراليس - أ.ف.ب

أعلنت السلطات الانتخابية البوليفية فوز الرئيس إيفو موراليس في الانتخابات الرئاسية، التي أثار فرز الأصوات فيها الكثير من الجدل والخلافات والمواجهات في الشارع.

وأظهر الموقع الإلكتروني للمحكمة الانتخابية العليا أن موراليس فاز بنسبة 47.06% من الأصوات، بينما حصل مرشح المعارضة كارلوس ميسا على 36.5%، بعد إحصاء 99.8% من الأصوات.



وكان يجب على ميسا أن يحقق فارقا بأقل من 10% مع منافسه كي يفرض إجراء جولة ثانية.

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ومنتصف الأسبوع الماضي، اندلعت احتجاجات في معظم أنحاء بوليفيا، على خلفية النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي أشارت إلى تصدر موراليس للجولة الأولى على حساب ميسا.

وأكدت مصادر صحفية أن بعض المحتجين الموالين للمرشح الرئاسي كارلوس ميسا احتشدوا أمام مراكز فرز الأصوات، فيما قامت الشرطة بتفريقهم.

وشارك 9 مرشحين في انتخابات الرئاسة البوليفية، إلا أن الصحفي كارلوس ميسا (66) عاما والذي ترأس البلاد بين 2003 و2005 يُعَد أخطر منافسي الرئيس المنتهية ولايته "موراليس".

وأثار قرار موراليس الترشح لولاية رابعة استياء وقلق المعارضة، التي قالت إن البلاد يمكن أن تغرق في حكم الفرد.