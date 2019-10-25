أحمد الفيشاوي: لهذا لم يسبق لي المشاركة في عمل مغربي.. وأتمنى أن أقدم هذا الدور – فيديو

أكد الفنان المصري، أحمد الفيشاوي، أن سبب عدم مشاركته في عمل مغربي من قبل، هو عدم تلقيه دعوة لذلك، متمنيا أن يحصل هذا الأمر في المستقبل.

وقال الفيشاوي، الذي يشارك، حاليا، في مهرجان الدارالبيضاء للفيلم العربي، إنه إذا تلقى عرضا من فيلم مغربي جيد، مع ممثلين مغاربة، فإنه سيوافق دون تردد.

وعن الانتاجات المغربية، قال الفيشاوي إنه ليس على علم بتفاصيلها، ولذلك لا يمكن أن يدلي برأيه فيها.

وأشار الفيشاوي إلى أن الدور، الذي لن يقبل تجسيده، هو إرهابي عربي، فيما يتمنى أن يجسد دور كفيف.