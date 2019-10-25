معاهدة إفريقية للأدوية

وقع المغرب، يوم أمس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، المعاهدة المنشئة للوكالة الإفريقية للأدوية، بصفتها وكالةمتخصصة تابعة للاتحاد الإفريقي. وجرى توقيع هذه المعاهدة من لدن السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحادالإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، بحضور السفيرة نميرة نجم، مديرة مكتب المستشار القانونيلرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقيوقال السفير عروشي إن التوقيع على هذه المعاهدة ينسجم مع ريادة المغربوسمعته في مجال إنتاج المنتجات الصيدلانية في القارة الإفريقية، مضيفا أن انخراط المغرب في التصديق علىالمعاهدة المحدثة للوكالة الإفريقية للأدوية، التي جرى إقرارها خلال قمة الاتحاد الإفريقي في فبراير الماضي بأديسأبابا، يندرج في سياق التزام المغرب لصالح تكامل وتطور صناعة الأدوية بإفريقيا.

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