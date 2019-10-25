المحكمة الانتخابية في بوليفيا تعلن فوز الرئيس موراليس بالانتخابات الرئاسية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:28 صباحًا, 25 أكتوبر 2019 م المناطق _ وكالات أعلنت السلطات الانتخابية البوليفية اليوم فوز الرئيس إيفو موراليس بالانتخابات الرئاسية.

وأظهر الموقع الإلكتروني للمحكمة الانتخابية العليا أن موراليس فاز بنسبة 47,06 % من الأصوات، بينما حصل مرشح المعارضة كارلوس ميسا على 36,5 %، بعد إحصاء 99,8 % من الأصوات.

وكان يجب على ميسا أن يحقق فارقًا بأقل من 10 % مع منافسه كي يفرض إجراء جولة ثانية.

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