افاد مصدر امني، الجمعة، بأن القوات الامنية تحاول تفريق المتظاهرين الذين دخلوا المنطقة الخضراء وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهري ساحة التحرير تمكنوا من دخول المنطقة الخضراء وسط بغداد". واضاف ان "القوات الامنية تحاول تفريقهم باستخدام المياه". Advertisements يذكر ان القوات الامنية اغلقت اليوم جميع الطرق المؤدية الى ساحة التحرير وسط بغداد، بالتزامن مع تجمهر المواطنين الذين يستعدون للتظاهر للمطالبة بفرص عمل واجراء اصلاحات والقضاء على الفساد.

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