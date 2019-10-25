عبد المهدي: نسعى لتشكيل مفوضية انتخابات جديدة

اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الجمعة، السعي لتشكيل مفوضية انتخابات جديدة، فيما اشار الى ضرورة عقد مؤتمر اقليمي يضم دول الجوار هدفه نأي العراق عن الصراعات الدولية والاقليمية.

وقال عبد المهدي في كلمة له تابعتها الخليج 365، انه "خلال الاسابيع القادمة فسيعيد مجلس الوزراء ارسال مقترحه بتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات وان يشمل ذلك الانتخابات النيابية بما يضمن العدالة لجميع المواطنين بالترشيح وفرص متساوية بالفوز وتخفيض السن القانوني للمرشحين لزيادة نسبة الشباب في قيادات الدولة".

واضاف ان "يجب اعادة النظر بالمفوضية العليا للانتخابات وفق سقف زمني محدد والسعي لتشكيل مفوضية جديدة من المستقلين والقانونيين"، مشيرا الى ان "مجلس الوزراء ايد قرار البرلمان بتجميد عمل مجالس المحافظات".

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واكد على "تمكين الشباب والخريجين في إقامة المشاريع وإيجاد فرص العمل"، لافتا الى انه "سيتم تطبيق فوري لقانون الاحزاب روحا ونصا لمنع ان تكون للمجاميع المسلحة احزاب تمثلهم".

وتابع ان "رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء اعدا مشروعا مشتركا لتشكيل مجلس الاعمار والذي سيقدم للبرلمان باقرب وقت ممكن"، مشددا "على اهمية القطاع النفطي وتشريع قانون النفط والغاز والتشديد على استثمار الغاز العراقي لتحقيق الاكتفاء الذاتي".

وبين انه "سيتم اعادة دراسة قانون الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، اضافة الى دراسة التعديلات الدستورية المطلوبة عبر لجان مختصة"، مشددا على ضرورة "عقد مؤتمر اقليمي يضم دول الجوار هدفه نأي العراق عن الصراعات الدولية والاقليمية".