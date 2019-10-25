الشرطة العراقية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال شهود عيان، فجر الجمعة، إن قوات الأمن العراقية قامت باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين عند مدخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وأعلن مصدر في صحة بغداد إصابة متظاهر بجروح، إثر استهدافه بالرصاص الحي من قبل القوات الأمنية العراقية في بغداد فجر الجمعة.

شهود عيان أكدوا أن أعدادا من المتظاهرين يتجمعون في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد‎.



وقال المصدر لـ"العين الإخبارية" أصيب متظاهر بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل القوات الأمنية أثناء تفريقها المتظاهرين بمدخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد من البوابة الثانية للمنطقة، لافتا إلى أن الجريح نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واحتشد متظاهرون، مساء الخميس، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، قبل ساعات من مظاهرات ٢٥ أكتوبر/تشرين الأول، التي تتزامن مع مظاهرات واسعة للجالية العراقية بالخارج تطالب من خلالها دول العالم بسحب جنسيتها من المسؤولين العراقيين وتجميد حساباتهم المصرفية، لأنها أموال نهبت من ميزانية العراق، وإعادتها إلى بغداد.