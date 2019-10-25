"العمال البريطاني" يرهن موقفه في الانتخابات بقرار أوروبا حول بريكست

قال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، الخميس، إنه سينتظر قرار الاتحاد الأوروبي بشأن تأجيل خروج بلاده من التكتل قبل تحديد موقف حزبه من عرض رئيس الوزراء بوريس جونسون إجراء انتخابات.



وأضاف كوربين للصحفيين "المبدأ هو استبعدوا الخروج دون اتفاق من الخيارات، الاتحاد الأوروبي يرد في الغد، وبعدها يمكننا اتخاذ قرار".

وكان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أكد أنه طلب من البرلمان الموافقة على إجراء انتخابات عامة يوم 12 ديسمبر/كانون الأول، في إطار مساعيه لضمان انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف جونسون في بيان بثه التلفزيون "طريقة إنجاز الانسحاب في رأيي هي التعامل بشكل منطقي مع البرلمان.. إذا كانوا يريدون حقا مزيدا من الوقت لدراسة هذا الاتفاق الممتاز فسيحصلون على ذلك، لكن عليهم أن يوافقوا على إجراء انتخابات عامة يوم 12 ديسمبر، هذا هو السبيل للمضي قدما".

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وقال مصدر أوروبي، الأربعاء، إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت من حيث المبدأ على تأجيل موعد خروج بريطانيا من التكتل إلى ما بعد نهاية الشهر الجاري، لكن دون تحديد موعد.

وتابع المسؤول بعد اجتماع سفراء الدول الـ27 في بروكسل "لم يكن القصد من الاجتماع اتخاذ أي قرارات رسمية، ولم يحدث ذلك".

وأضاف "وافق الجميع على الحاجة إلى التمديد لتجنب بريكست دون اتفاق، وما زالت مدة التمديد قيد النقاش".

ووافق مجلس العموم البريطاني، مساء الثلاثاء، بأغلبية 329 صوتا على الإطار القانوني لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي توصل إليها جونسون مع التكتل.

وبعد دقائق صوّت العموم البريطاني في الجدول الزمني، حيث رفض الأغلبية طلب رئيس الوزراء الإسراع في التصويت على موعد تطبيق بريكست المقرر تطبيقه وفقا لخطة الخروج في 31 أكتوبر/تشرين الأول.



وعقب التصويت، أوصى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بالموافقة على تأجيل جديد للموعد المحدد لخروج بريطانيا من التكتل.