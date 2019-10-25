مرشحه ديمقراطية أمريكية لـ"العين الإخبارية": رفع العقوبات عن تركيا خطأ فادح

قالت ماريان ويليامسون، المرشحة الديمقراطية المحتملة لخوض الانتخابات الرئاسية، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم توفق في قرارها الخاص بسحب القوات العسكرية من سوريا.



وأضافت ويليامسون، خلال حديثها لـ"العين الإخبارية"، أنه كان ينبغي زيادة عدد القوات الأمريكية في سوريا بدلا من الانسحاب، خصوصا بعد المجهودات الكبيرة التي بذلت في محاربة تنظيم داعش.

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وفيما يخص فرض العقوبات الأمريكية على النظام التركي، أوضحت المرشحة الديمقراطية المحتملة لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية أنها تدعم بقوة ذلك التوجه، منتقدة التراجع في العقوبات ورفعها يعد خطأ فادحا.

وأكدت أن النظام التركي قام بحرب فعلية نفذ خلالها عمليات قتل ونتج عنها أزمة إنسانية.

وفيما يخص رؤيتها الانتخابية، أشارت إلى أهمية العمل من أجل خلق المزيد من فرص العمل للشعب الأمريكي، والبحث عن سبل أفضل للرعاية الصحية.

وبدأت القوات التركية هجوما عسكريا، الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول، على شمالي سوريا، وسط انتقادات دولية، كما تسبب الاعتداء على فرار عدد من إرهابيي تنظيم داعش الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

