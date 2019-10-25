شكرا لقرائتكم خبر عن «اتفاق الرياض» يؤكد دور السعودية في صناعة السلام في اليمن.. وإدارة الخلاف بين الفرقاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)

توصلت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى اتفاق برعاية المملكة، سيوقع في العاصمة السعودية الرياض قريباً.

ويعزا هذا الاتفاق إلى الدور السعودي البارز في إحلال السلام في اليمن والمنطقة، إذ تمكنت من إدارة الخلاف بين الفرقاء في اليمن بحنكة أدت لحقن الدماء، والوصول إلى حل سلمي توافقي مبني على المرجعيات والمبادئ الرئيسية بما يحترم مطالب المكونات اليمنية كافة بما فيها ما يتعلق بالقضية الجنوبية من خلال الحوار والعمل السياسي، واستتباب الأمن وتحقيق النمو الاقتصادي.

وتدعم الرياض، اليمن سياسيا وعسكريا وتنمويا وإغاثيا في كل المحافظات لاستعادة الدولة وإنهاء التدخل الإيراني وميلشياتها ومكافحة الإرهاب.

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كما تقدر السعودية الدور الذي لعبته دولة الإمارات للتوصل إلى الاتفاق، وتقدر لجميع الأطراف اليمنية تجاوبها وتعاونها للوصول إلى حل سلمي واتفاق يقدم المصالح الاستراتيجية لليمن ويسهم في تحقيق أمن واستقرار اليمن ويغلب الحكمة ووحدة الصف.

وذكرت مصادر لـ«الخليج 365»إن التحالف بقيادة المملكة سيشرف على لجنة مشتركة تتابع تنفيذ اتفاق الرياض، وأنه سيتم تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم 24 وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية يعينها الرئيس اليمني عبدر به منصور هادي.

وكشفت المصادر أن الاتفاق سيتضمن تركيزاً على إدارة موارد الدولة ومكافحة الفساد وجمع إيرادات الدولة وشفافية الصرف وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتفعيله وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة.

وأضافت المصادر أن رئيس الحكومة اليمنية سيعود إلى عدن، وفق الاتفاق، لتفعيل مؤسسات الدولة، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية للقطاعين العسكري والمدني.

في غضون ذلك، أعلنت قوات التحالف عن تقديرها لجميع الأطراف تجاوبها وتعاونها في الوصول لحل سلمي للأزمة واتفاق يقدم المصالح الاستراتيجية لليمن ويسهم في تحقيق أمنها واستقرارها.