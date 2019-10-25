شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري: رحبت بدعوة الرئيس لإعادة النظر في واقعنا الحكومي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بيروت) رحب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس (الخميس) بدعوة الرئيس ميشال عون لإعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي وسط احتجاجات تطالب باستقالة الحكومة. رحب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس (الخميس) بدعوة الرئيس ميشال عون لإعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي وسط احتجاجات تطالب باستقالة الحكومة. وقال على «تويتر» أمس (الخميس): «اتصلت بفخامة رئيس الجمهورية، ورحّبت بدعوته إلى ضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي، من خلال الآليات الدستورية المعمول بها».



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحريري: رحبت بدعوة الرئيس لإعادة النظر في واقعنا الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.