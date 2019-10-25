شكرا لقرائتكم خبر عن ريفي لـ«الخليج 365» : «حزب الله» صُدم بجدية الشارع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أكد اللواء أشرف ريفي وزير العدل اللبناني الأسبق، لـ«الخليج 365» وجود مساعٍ من «حزب الله» لتشويه الحراك الوطني اللبناني، مشيراً إلى أن هذا الحزب فوجئ بجدية اللبنانيين للانقضاض لتحرير لبنان من قبضة «حزب الله» والقبضة الإيرانية.

ولفت ريفي لانتفاضة الشيعة جنوب لبنان وفي البقاع الشمالي رفضاً لهيمنة «حزب الله» وفسادهم، مشيراً إلى أن المظاهرات تسير لتحرير لبنان وإعادة بناء الوطن الذي يشبههم، قائلا: «هناك إرادة لبنانية واعية تخطت الحدود المذهبية والحدود الطائفية والجغرافية والسياسية لتقوم بما يمليه عليه واجبها الوطني لتحرير لبنان وإقامة الدولة السيدة والنزيهة». وتابع: «يجب إسقاط الحكومة وحل مجلس النواب وتنحية رئيس الجمهورية لإعادة بناء السلطة، وخلال مرحلة انتقالية تقوم حكومة إما عسكرية بقيادة قائد الجيش على سبيل المثال أو حكومة مدنية من ناس نزهاء اختصاصيين أو حكومة مختلطة تكون مهمتها وضع قانون جديد للانتخابات مغاير لقانون حزب الله القائم حالياً وملاحقة الفاسدين وإعادة الأموال المنهوبة كما حصل في السعودية، ثم المطالبة بخروج سلاح حزب الله والسلاح الإيراني في لبنان ليكون سلاحاً واحداً على الأراضي اللبنانية هو سلاح الجيش اللبناني وسلاح الأجهزة الأمنية الرسمية بلبنان».

وأبدى ريفي خشيته تخوفه من محاولات لتشويه الحراك المدني الوطني من قبل حزب الله، مؤكداً أنه قام بمحاولات عدة، وقال «نخشى أن يفعل كما فعل الحشد الشعبي بالعراق حين لعب لعبة الدم وأطلقوا النار على المتظاهرين»، مبيناً أن قيادات الجيش اللبناني أكبر من أن تقع في هذه العملية.