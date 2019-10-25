شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يهدد بسحق الأكراد.. وخطة أمريكية لحماية نفط سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسطنبول)

قالت وزارة الدفاع التركية أمس (الخميس) إن خمسة من أفراد الجيش أصيبوا في منطقة رأس العين الحدودية السورية في هجوم لوحدات حماية الشعب الكردية جاء بعد اتهام الوحدات لأنقرة بمهاجمة المنطقة، فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس إن بلاده ستقوم بسحق المقاتلين الأكراد الذين لم ينسحبوا من «المنطقة الآمنة» في شمالي سورية بموجب اتفاق الهدنة مع الولايات المتحدة. من جهتهتا، بدأت روسيا بتنفيذ اتفاق سوتشي الذي تم الاتفاق عليه مع الجانب التركي الثلاثاء الماضي، إذ أعلنت الشرطة العسكرية الروسية في سورية أمس أنها بدأت تسيير دورياتها لأول مرة في مدينة عين العرب على الحدود التركية السورية.يأتي ذلك فيما كشف مسؤول أمريكي عن خطة عسكرية أمريكية للحفاظ على مناطق النفط في دير الزور، في الوقت الذي أعلنت فيه واشنطن انسحاب قواتها من شمال شرقي سورية وتمركزت في الجنوب الشرقي في محافظة دير الزور.

وأفصح عن تحركات تجري في كواليس وزارة الدفاع الأمريكية لوضع خطة تقضي بحماية آبار النفط شمال شرقي سورية، بهدف استمرار تمويل قوات سورية الديموقراطية، ومنع النظام السوري وروسيا من الاقتراب من منابع النفط. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده تدعم مقترح ألمانيا بإنشاء منطقة آمنة شمال شرقي سورية الذي يدعو إلى إقامة منطقة آمنة شمال شرقي سورية، تشارك فيها تركيا وروسيا تحت إشراف دولي، وهو الاقتراح الذي رحبت به واشنطن ورفضته موسكو.