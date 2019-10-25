شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبي يرد على أردوغان: إرث أجدادك بغيض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) استنكر مجلس النواب الليبي أمس (الخميس)، ما ورد في كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال افتتاح منتدى «تي آر تي» بمدينة إسطنبول، حول حق التدخل في الشأن الليبي، باعتبار ليبيا إرث أجداده، وجغرافيتها جزءا من الإمبراطورية العثمانية البائدة. وفي بيان له، قال مجلس النواب: «إن أردوغان يسعى عبر هذه المغالطة التاريخية لتبرير دعمه للجماعات الإرهابية والمليشيات والعصابات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس، مستبيحةً دماء الليبيين وأعراضهم وأموالهم». وأضاف البيان: «لقد نسي أو تناسى الرئيس التركي أن إرث أجداده في ليبيا إرث بغيض من القهر والتعسف والظلم، انتهى بترك الليبيين لمصيرهم في معاهدة أوشي لوزان 1912، التي بموجبها سلمت تركيا ليبيا لإيطاليا الفاشية، لتدخل ليبيا مرحلة أخرى من مراحل الاستعمار البغيض». وتابع: «ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة، وتمتلك القدرة للدفاع عن نفسها في مواجهة أوهام الحالمين بإعادة استعمارها، ولن نسمح لأي كان بالتدخل في شؤونها الداخلية». وأكد البرلمان رفضه واستنكاره لما ورد بكلمة الرئيس التركي، مشدداً على ضرورة احترام العلاقة بين الشعبين الليبي والتركي، والحرص على تنميتها وتطويرها عوضاً عن مثل هذه التصريحات الاستعمارية والتدخل في الشأن الداخلي الليبي، ودعم الإرهابيين والمتطرفين والخارجين عن القانون، وفقاً لـ«سكاي نيوز».

استنكر مجلس النواب الليبي أمس (الخميس)، ما ورد في كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال افتتاح منتدى «تي آر تي» بمدينة إسطنبول، حول حق التدخل في الشأن الليبي، باعتبار ليبيا إرث أجداده، وجغرافيتها جزءا من الإمبراطورية العثمانية البائدة. وفي بيان له، قال مجلس النواب: «إن أردوغان يسعى عبر هذه المغالطة التاريخية لتبرير دعمه للجماعات الإرهابية والمليشيات والعصابات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس، مستبيحةً دماء الليبيين وأعراضهم وأموالهم». وأضاف البيان: «لقد نسي أو تناسى الرئيس التركي أن إرث أجداده في ليبيا إرث بغيض من القهر والتعسف والظلم، انتهى بترك الليبيين لمصيرهم في معاهدة أوشي لوزان 1912، التي بموجبها سلمت تركيا ليبيا لإيطاليا الفاشية، لتدخل ليبيا مرحلة أخرى من مراحل الاستعمار البغيض». وتابع: «ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة، وتمتلك القدرة للدفاع عن نفسها في مواجهة أوهام الحالمين بإعادة استعمارها، ولن نسمح لأي كان بالتدخل في شؤونها الداخلية». وأكد البرلمان رفضه واستنكاره لما ورد بكلمة الرئيس التركي، مشدداً على ضرورة احترام العلاقة بين الشعبين الليبي والتركي، والحرص على تنميتها وتطويرها عوضاً عن مثل هذه التصريحات الاستعمارية والتدخل في الشأن الداخلي الليبي، ودعم الإرهابيين والمتطرفين والخارجين عن القانون، وفقاً لـ«سكاي نيوز».

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