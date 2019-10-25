شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هبة هجرس: قانون صندوق دعم ذوى الإعاقة يهدف لحصولهم على جميع مستحقاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة هبة هجرس، إن مشروع قانون إنشاء صندوق دعم ورعاية ذوى الإعاقة الذى تقدمته به وأحيل للجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، يهدف لتحسين الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة فى هذا الإطار.

وأوضحت هجرس، فى تصريحات لها، أن الفترة الأخيرة شهدت سن عدد من التشريعات التى تهدف لحصول ذوى الإعاقة على حقوقهم المكتسبة، سواء القانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ومن ثم الاستعداد لإقرار قانون صندوق دعم ورعاية ذوى الإعاقة، المتوقع إقراره خلال الفترة المقبلة، جميع هذه التشريعات تقضى للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك مشروع قانون تقدمت به الحكومة، وأخر مقدم من قبل النائب خالد حنفى، بالإضافة للتشريع التى تقدمت بها، جميعها يهدف لتحسين الخدمات، ولكن لكل تشريع فلسفة خاصة، به، وفى النهاية ستكون الكلمة للجلسة العامة، التى يحرص جميع النواب على إعلاء المصلحة العامة لذوى الاحتياجات الخاصة.

هذا وأحال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، مشروع قانون مقدمًا من النائبة هبة هجرس وأكثر من عٌشر عدد أعضاء المجلس، بإنشاء صندوق دعم ورعاية ذوى الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.