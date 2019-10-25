شكرا لقرائتكم خبر عن ناشط حقوقى قطرى يهاجم "تنظيم الحمدين": حمد بن خليفة أول من غدر بشعب قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح جابر المرى، الناشط الحقوقى القطرى، حمد بن خليفة، أمير قطر السابق، مشيرًا إلى أنه أول حاكم من آل ثانى يغدر بشعب قطر.

وقال الناشط الحقوقى القطرى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن حمد بن خليفة أول أول أمير قطرى يسلب أموال الشعب القطرى ويهجرهم ووأول متعاون مع الصهاينة وعميل للفرس وأحزابهم العربية.

وتابع الناشط الحقوقى القطرى: "حمد بن خليفة أول من تآمر على أمن واستقرار دول خليجية".

كان جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اعترف بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان فى قطر التى تستضيف بطولة كأس العالم 2022، حيث قال إنفانتينو فى مؤتمر صحفى عقد فى الصين على هامش اجتماع مجلس الفيفا: "وضع حقوق الإنسان فى قطر أصبح أفضل الآن بعد الانتقادات التى وجهت إليها."