شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: BBC تعتمد على مصادر غير صحيحة فى تناولها للأحداث بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة القاهرة، أن شبكة "بى بى سى" تتبنى خطابا إعلاميا موجها تجاه مصر، وهو الأمر الذى تزايد بصورة لافتة وتعتمد على التناول الإعلامى غير الموثق وغير المهنى.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه سبق لفت انتباه القناة البريطانية أكثر من مرة ومخاطبتها بضرورة مراعاة البعد الموسوعى والتغطية للأحداث بصورة محايدة باعتبارها قناة متخصصة من المفترض أن تقوم بهذا الدور.

وتابع أستاذ العلوم السياسية: لكن لم يحدث من القناة أى شىء وتكرر لفت نظرها بعدما تم مطالبتها بمراجعة مواقفها والتوثيق دون جدوى، خاصة أنها تعتمد على مصادر غير صحيحة فى كثير من موضوعاتها ودائمًا ما تركز على السلبيات ولا تشير إلى أَى إيجابيات وتتربص بالوضع فى مصر بصورة لافتة، وهو ما يتطلب وقفة جادة ومهنية وليس مجرد تفنيد ما تقوم به.