مسؤول أمريكي: هدفنا منع وقوع حقول النفط في أيدي داعش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

أكد مسؤول أميركي، أن هدف واشنطن من التعزيزات العسكرية منع وقوع حقول النفط السورية في أيدي داعش أو قوى أخرى مزعزعة للاستقرار.

وقال المسؤول، إن واشنطن ملتزمة بتعزيز وضعها العسكري في سوريا، حسبما نشرت "سكاي نيوز" عربية.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن قائد قوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي، أشاد بالدور الأمريكي في سوريا، خلال اتصال هاتفي بينهما.

وكتب ترامب، عبر حسابه على "تويتر": "قائد قوات سوريا الديمقراطية أشاد في اتصال هاتفي معي بالدور الأميركي".

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وأضاف: "ربما حان الآوان للأكراد أن يتسلموا مسؤولية حقول النفط في سوريا، لن نسمح لداعش بإستعادة السيطرة على حقول النفط في سوريا".

وشنت تركيا عدوانًا عسكريًا على شمال شرق سوريا، في التاسع من أكتوبر الجاري، بهدف إنشاء منطقة آمنة والتصدي لقوات سوريا الديمقراطية التي تصنفهم على أنهم جماعة إرهابية.

وأعلن وقف إطلاق النار لمدة 120 ساعة بعد لقاء جمع بين الرئيس التركي رجب أردوغان، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، بهدف إنشاء منطقة آمنة شمال شرق سوريا، والسماح بانسحاب قوات سوريا الديمقراطية من تلك المناطق.

وانتهت الهدنة مساء الثلاثاء الماضي، وأبلغ الجنرال مظلوم عبدي القائد العسكري لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) اليوم الثلاثاء، نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بأن جميع القوات الكردية انسحبت من منطقة على الحدود السورية مع تركيا.

واتفق الجانبان الروسي والتركي الثلاثاء، على منح القوات الكردية مهلة جديدة بدأت ظهر أمس الأربعاء لمدة 150 ساعة للانسحاب من شمال شرق سوريا، على أن تشرف القوات التركية الروسية المشتركة في سوريا على تأمين انسحاب الأكراد من شمال سوريا، بعد لقاء الرئيس الروسي فلادمير بوتين بنظيره التركي، في سوتشي.