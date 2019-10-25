لبنان.. 6 جرحى في صفوف المتظاهرين ووصول تعزيزات أمنية

تجدد التوتر في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، إثر اختراق مجموعات حزبية من مناصري حزب الله صفوف المتظاهرين، مما أدى إلى تدافع المحتجين.

وأعلن الصليب الأحمر، أنه تم نقل 6 جرحى إلى مستشفيات بيروت جراء التدافع في الساحة، في حين أفادت "سكاي نيوز عربية" بوصول تعزيزات أمنية إلى الساحة ومحيطها حيث عملت على ضبط الأجواء.

وتصاعد الغضب الشعبي في مختلف

المدن اللبنانية مع دخول الاحتجاجات أسبوعها الثاني، وذلك في أعقاب كلمة للرئيس اللبناني ميشال عون ، والذي أبدى استعداده للقاء ممثلين عن المتظاهرين الذين يفترشون الساحات والشوارع منذ أسبوع، احتجاجا على أداء الطبقة السياسية، للاستماع إلى "مطالبهم".

وأشار عون إلى أن حزمة الإصلاح الاقتصادي التي طرحها رئيس الوزراء

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سعد الحريري ستكون "الخطوة الأولى" نحو إنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي.

وتعهد الرئيس اللبناني ببذل كل جهد ممكن لإجراء إصلاحات جذرية، لكنه قال إن التغيير لا يمكن أن يتحقق إلا من داخل مؤسسات الدولة، مطالبا بضرورة احترام حرية التنقل، وحث المتظاهرين على إزالة حواجز الطرق.

من جانبهم أكد المحتجون أن الحراك مستمر في مطالبه برحيل الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، مؤكدة أن السلطة بشخص رئيس الجمهورية تتنصل من المسؤولية وتعترف بعجزها أمام المطالب الشعبية.