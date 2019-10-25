تظاهرات العراق.. واشنطن تحذر رعاياها في بغداد من التجمعات

دعت السفارة الأمريكية في بغداد، رعاياها إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مواقع التجمعات أو التظاهرات، وفق ما أفادت به "سكاي نيوز" عربية، في خبر عاجل لها.
وانطلقت في العاصمة العراقية بغداد، مساء الخميس، تظاهرات جديدة مناهضة للحكومة، حيث تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد.
وتوجه وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري إلى ميدانالتحرير للتأكيد للمتظاهرين أن قوات الأمن منتشرة لحمايتهم.
وعلى إثر التظاهرات، أصدر رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي قرارا بإعادة المفصولين من الداخلية والدفاع، وتعهد بإجراء تعديل وزراء الأسبوع المقبل، وتقليل مرتبات المسؤولين إلى النصف، وتشكيل مجلس لمكافحة الفساد.
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