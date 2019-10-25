بوتين: لا يمكننا الاستغناء عن القمة الإفريقية الروسية

أدلى كل من فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي المشارك للقمة الروسية - الأفريقية بتصريحات إلى وسائل الإعلام في نهاية المنتدى الدولي، وفقًا لما ذكرته وكالة نوفيستي الروسية.

وقال بوتين إننا بحاجة اليوم إلى مزيد من المعلومات حول قدرات بعضنا البعض، كما نحتاج إلى مشاركين اقتصاديين؛

ليكونوا على دراية بالأحداث الجارية وإدراكًا لفرص الدول الأفريقية ومزاياها التنافسية في الأسواق العالمية.وأضاف بوتين: "لا يمكننا الاستغناء عن مثل هذه الأحداث التي عقدناها أمس واليوم".

وأوضح أنه لهذا السبب تقرر جعل هذه الاجتماعات منتظمة - مرة واحدة كل

ثلاث سنوات، وسوف يمرون بدورهم: في روسيا وفي إحدى دول إفريقياوكان بوتين قد أشاد بالدور الذي لعبه الرئيس عبدالفتاح السيسي في الإعداد لمنتدى "روسيا إفريقيا"، كرئيس للاتحاد الإفريقي.وتابع بوتبن أن السيسي كان متواجدا معنا طوال العملية التمهيدية"، لافتا إلى أن "الأصدقاء في مصر ساعدونا في تمهيد برنامج الأعمال وترتيب اللقاءات في إطار هذه القمة، وأتشرف أن اترأس هذه الجلسة مع الرئيس السيسي اليوم".