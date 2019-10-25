المعجب يلتقي نظيره الكوري الجنوبي في سول

التقى النائب العام الشيخ سعود المعجب، نظيره الكوري الجنوبي «يون سوك يول» في سول، وناقشا سبل التعاون المستقبلية في مجال الجوانب النيابية والعدلية، وكذلك تبادل الزيارات والتدريب، في ضوء ما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين السعودية وكوريا الجنوبية.

واستعرضا العلاقات بين البلدين فيما يخص الجوانب النيابية والعدلية، وبحثا مدى التقدم والتطور الذي تحقق لهذه العلاقة منذ الزيارة التي قام بها المدعي العام الكوري للمملكة في 2009.

وأكد المعجب -بعد الاجتماع- على البعد التاريخي للعلاقة السعودية الكورية، منوها بأن هذا اللقاء يأتي تأكيدا لسعي البلدين إلى تطوير العلاقات على جميع الأصعدة.