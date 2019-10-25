الربيعة: حريصون على العمل الإنساني دون تحيز في اليمن

أكد المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، حرص المملكة على تقديم العمل الإنساني بكل شفافية ودون تحيز في مناطق اليمن كافة، رغم كل ما يواجهه هذا العمل من تحديات وصعوبات تتمثل في انتهاكات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

جاء ذلك في ندوة له أمس في العاصمة الإيطالية روما بعنوان «الجهود السعودية الإنسانية في اليمن.. تحديات وحلول» نظمها المركز بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في روما، بمشاركة وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبد الرقيب فتح، ونائب وزير حقوق الإنسان باليمن الدكتور سمير الشيباني، ورئيسة لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ الإيطالي ستيفانيا كراكسي، وكبير موظفي برنامج الأغذية العالمي ريحان أسد، وحضر أعمالها سفير خادم الحرمين لدى إيطاليا الأمير فيصل بن سطام، وعدد من القادة السياسيين وأعضاء البرلمان الإيطالي، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في روما، ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأممية الإنسانية.

انتهاكات

أشار الربيعة إلى الانتهاكات الحوثية للعمل الإنساني في اليمن التي تجاوزت كل الحدود وتعددت ما بين استخدام أسلحة مضادة للطائرات وسط الأحياء والمواقع المدنية، وزرع الألغام في المناطق اليمنية، والتجنيد القسري للأطفال، وحجز سفن المساعدات والقوافل الإنسانية والاستيلاء عليها وبيع المساعدات أو تخصيصها لأغراض عسكرية، وترهيب العاملين في الحقل الإنساني، فضلاً عن قصف المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين وغيرها من المنشآت المدنية، مما أدى لوقوع وفيات وإصابات في صفوف المدنيين وخسائر جسيمة في الممتلكات وتأخير وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها أو منعها.

جهود

تناول عبد الرقيب فتح الجهود الإنسانية السعودية لدعم المحتاجين في شتى أنحاء العالم، معرجاً على تاريخ تجاوزات الميليشيات الحوثية بحق العمل الإنساني في بلاده، مبيناً أن الأزمة الإنسانية في اليمن نتجت بسبب الانقلاب العسكري الحوثي على الشرعية.

وثمنت ستيفانيا كراكسي دور المملكة في الاستقرار بالمنطقة، منوهةً بالدور الإنساني للمملكة، مبينة أن عقد مثل هذه الندوات يساعد في تعزيز الاستقرار والأمن وإيضاح الجهود السعودية للعالم.

وبيّن ريحان أسد أن العمل الإنساني في اليمن يواجه تحديات صعبة والاحتياج الإنساني كبير، مثمناً دعم المملكة والدول المانحة لتخفيف معاناة المحتاجين.

لقاء

على هامش الندوة التقى الربيعة مع قيادات برنامج الأغذية العالمي، وجرى التباحث حول أوجه التعاون ودعم العمل الإنساني بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن ورفع معاناته الإنسانية.

إجمالي المساعدات منذ مايو 2015

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- 60 مليار ريال

- 8.9 مليارات قدمت عبر المركز

- 371 مشروعا إنسانيا متنوعا

- 80 شريكا دوليا وإقليميا ومحليا

- 250 مليون ريال لمكافحة تفشي وباء الكوليرا في اليمن

مشاريع للمركز في اليمن

- المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام)

- مراكز الأطراف الصناعية

- مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيا