نائب رئيس الشورى يجتمع ببرلمانيين فرنسيين في باريس

عقد نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله المعطاني في باريس أمس، اجتماعا مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كانبون وذلك في مقر مجلس الشيوخ الفرنسي، بحضور الوفد المرافق له، وذلك ضمن زيارته الحالية إلى فرنسا.

علاقات

أشاد كريستيان كانبون بعمق العلاقات التي تجمع المملكة وفرنسا، مؤكدا أهمية تبادل الزيارات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تعزيز التعاون البرلماني المشترك بين البلدين الصديقين.

من جانبه، عبر المعطاني عن شكره وتقديره لرئيس لجنة الشؤون الخارجية على حسن الاستضافة والاستقبال، مؤكدا أن الزيارة تأتي في إطار اهتمام المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتوطيد العلاقات مع دول العالم.

قضايا

جرى خلال الاجتماع استعراض مجمل الموضوعات والقضايا الراهنة، كما تطرق الجانبان إلى تعزيز أوجه العلاقات التي تربط المملكة وفرنسا في شتى المجالات وبشكل خاص البرلمانية منها.

كما التقى المعطاني برئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية مارييل دو سارنيز، واستعرضا علاقات الصداقة بين المملكة وفرنسا وسبل دعمها وتعزيزها.

تعاون

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عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الفرنسية اجتماعا بمقر الجمعية الوطنية الفرنسية مع نظيرتها في الجمعية الوطنية الفرنسية، بحضور نائبة رئيس اللجنة النائبة اميليا لكرفي عضو لجنة الشؤون الخارجية وعدد من النواب.

وبحث أعضاء لجنتي الصداقة البرلمانية بمجلسي الشورى والشيوخ الفرنسي مجمل الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين السياسي والاقتصادي إقليميا ودوليا، كما استعرضا سبل تعزيز التعاون المشترك على صعيد العمل البرلماني بين البلدين، ولا سيما العلاقات بين مجلسي الشورى والشيوخ.

أهداف الزيارة

- تعزيز العلاقات مع دول العالم

- تعزيز التعاون والعمل البرلماني

- بحث القضايا والموضوعات الراهنة

- التأكيد على صداقة البلدين